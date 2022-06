METEO ITALIA – Allerta CALDO del MINISTERO della SALUTE, bollino ARANCIONE su queste città

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un’altro risveglio all’insegna della stabilità atmosferica quest’oggi: osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la quasi totale assenza di nuvolosità in Italia, fatta eccezione per qualche addensamento basso sulla Liguria, sul delta del Po e localmente sulle regioni del nord. La rimonta anticiclonica sta prendendo piede con temperature in progressivo aumento sullo stivale. Nel corso delle prossime ore avremo un aumento dell’instabilità sui rilievi del nord Italia, mentre sul resto della penisola le condizioni meteo risulteranno pressoché stazionarie. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per il primo giorno di giugno.

Previsioni meteo per oggi 1 giugno 2022

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 1 giugno: AL NORD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. In serata residue piogge sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso altrove. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni, disturbi da nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio qualche nube in Appennino ma senza fenomeni di rilievo, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche nube nelle zone interne peninsulari ma senza fenomeni di rilievo, ampiamente soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. L’ondata di caldo in atto ci accompagnerà fino al primo fine settimana del mese di giugno, con temperature in vertiginoso aumento; ma vediamo dove.

Ondata di calore per il ponte del 2 giugno

Meteo prossimi giorni – Per il ponte del 2 giugno, il promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale avrà ormai abbracciato gran parte del bacino mediterraneo e di conseguenza l’Italia. La spinta sarà coadiuvata dall’affondo di una saccatura atlantica che si posizionerà ad ovest della penisola Iberica. In questo contesto le temperature si impenneranno andando di 8-10°C al di sopra delle medie del periodo. Sarà possibile tuttavia ancora qualche temporale sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel weekend le temperature non faranno fatica a superare i +35°C con punte anche prossime ai +40°C. Le zone favorite a raggiungere gli estremi di temperatura saranno la Valle del Tevere tra Lazio e Umbria, la Valle del Sacco, il Tavoliere delle Puglie e le zone interne di Basilicata, Sicilia e Sardegna. Infine vediamo l’allerta per caldo diramata dal Ministero della Salute per la giornata di domani.

Allerta caldo: ecco le città a rischio secondo il Ministero della Salute

Viste le temperature in aumento il Ministero della Salute ha diramato nel suo ultimo bollettino quanto segue: bollino arancione (livello di rischio 2) a Campobasso e Rieti. Bollino giallo per Frosinone, Latina, Perugia e Roma. Per il 3 giugno è previsto un innalzamento da bollino giallo ad arancione su Frosinone, Perugia e Roma. Ricordiamo che il livello 2 indica condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per i sottogruppi di popolazione più suscettibili come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

