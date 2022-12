Meteo Italia – alta pressione che tira dritto fino a Capodanno, ecco invece dove il gelo colpirà duramente

Situazione sinottica sull’Europa ed evoluzione per le festività di Natale

Vortice polare più compatto sul vecchio continente con ripresa della zonalità e depressioni che scorrono solo oltre una certa latitudine. Mediterraneo che sarà invaso nuovamente dall’anticiclone sub-tropicale il quale porterà in Italia condizioni meteo asciutte durante le feste di Natale. Per trovare un po’ di freddo in Europa occorrerà andare molto a nord, tra Islanda e Scandinavia, altrove temperature sopra media nel giorno di Natale anche di 8-10 gradi.

Evoluzione opposta nel Nord America con gelo e neve nei prossimi giorni su molte aree

Se guardiamo al continente americano, proprio in questi giorni un lobo de vortice polare si sta muovendo dal Canada verso gli Stati Uniti determinando una severa ondata di gelo. Al momento questo sta colpendo soprattutto gli Stati centrali con condizioni meteo estreme sia in termini di temperature che di neve, in alcune zone crollo termico di oltre 20 gradi in poche ore. Colata gelida che poi proprio a ridosso del Natale si porterà verso la costa orientale. In molti casi parliamo di anomalie nell’ordine di 20-25 gradi sotto la media.

L’anticiclone tira dritto fino a Capodanno con zero precipitazioni e temperature sopra media

Dando uno sguardo ai principali modelli che al grafico degli spaghi notiamo come almeno fino al 28-29 del mese non siano attese precipitazioni di rilievo sull’Italia. Condizioni meteo asciutte e solo qualche pioviggine da nuvolosità insistente specie tra Liguria e Toscana. Anomalie termiche positive che tra Natale e S.Stefano raggiungeranno l’apice con valori di 8-10 gradi sopra media ma che proseguiranno poi anche nell’ultima settimana di dicembre. Quale la tendenza meteo per il mese di gennaio in Italia?

CONTINUA A LEGGERE​

Gennaio piovoso secondo il CMCC ma anche molto mite soprattutto sulle regioni del Sud

Focalizzandoci sull’area mediterranea anche il modello del CMCC mostra per i prossimi mesi il perdurare di anomalie positive di temperature soprattutto sulle regioni del Sud Italia e sul Mediterraneo orientale. Precipitazioni che parimenti potrebbero risultare superiori alla norma sull’Italia indicando dunque ancora un flusso molto umido dai quadranti occidentali o meridionali. Anomalie alla quota di 500 hPa che mostrano infatti per gennaio probabilità di valori di geopotenziale superiore alla media specie sui settori orientali del continente.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.