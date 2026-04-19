Meteo Italia – Alta pressione e temperature primaverili, ma non ovunque; i dettagli

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione sull’Europa sud-occidentale con valori alti e livellati attorno ai 1015 hPa anche sull’Italia, mentre un’ansa depressionaria è distesa dalla Russia al Mediterraneo orientale. Flusso umido perturbato principale scorre ondulato mediamente oltre il 50°N, in parziale abbassamento sui settori centrali europei, determinando un calo barico anche sul nord Italia.
Domenica qualche disturbo in più sul nord Italia
Nuovo calo della pressione sul centro Europa con il passaggio di una debole perturbazione che riuscirà a lambire anche il nord Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile al centro-sud ed Isole con ampio soleggiamento. Nubi di passaggio al nord con piogge e temporali su Lombardia, Trentino e Veneto nord-occidentale. Nel corso del pomeriggio instabilità in con acquazzoni o deboli piogge su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attesi residui fenomeni sul Triveneto, migliora sul resto del nord con tendenza a schiarite nottetempo. Innocui addensamenti scivoleranno sulle regioni centrali.
Temperature primaverili con massime anche di oltre +25°C
Weekend atteso con clima primaverile e valori massimi che diffusamente supereranno i +20°C con punte nella giornata odierna attese sino a +24/+26°C su Pianura Padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Marche ed Isole Maggiori. Temperature miti anche in montagna con lo zero termico atteso mediamente al di sopra dei 2500 metri.
Prossima settimana instabilità in nuovo aumento
Lunedì instabilità che tenderà ad interessare dal pomeriggio le zone interne tra Umbria, Toscana e Marche, nonché il Triveneto, Emilia e basso Piemonte in estensione dalla sera anche alla Lombardia. Martedì instabilità sui settori interni del centro-sud, Alpi, Prealpi ed Emilia-Romagna. Tempo incerto sui settori interni del centro-sud sino a giovedì, poi possibile maggiori stabilità.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.