Meteo domani 19 aprile: tempo stabile su gran parte dell’Italia, ma anche nuvolosità ed acquazzoni su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche e della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito ed ampi spazi di sereno specie tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.