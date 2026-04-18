Meteo domani 19 aprile: tempo stabile su gran parte dell’Italia, ma anche nuvolosità ed acquazzoni su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Anticiclone tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Britanniche, portando condizioni meteo stabili in Italia. Una saccatura è invece in movimento sul Mare del Nord verso l’Europa centro-meridionale, causando dei disturbi al settentrione. Profonda circolazione depressionaria che si muove a sud della Groenlandia con valori minimi al suolo intorno a 980 hPa e che si allunga verso le Azzorre. Campo di alta pressione anche sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1030 hPa e aria più fredda che scende sull’Europa orientale.
Previsioni meteo per domani, 19 aprile
Al Nord: Nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali acquazzoni, con sconfinamenti sulle pianure. In serata e nottata ancora molte nubi al settentrione con precipitazioni tra Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 19 aprile
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio nuvolosità in arrivo che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 19 aprile
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche e della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito ed ampi spazi di sereno specie tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.