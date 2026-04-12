Meteo – Vortice depressionario verso l’Italia, torna il maltempo ad inizio settimana

Alta pressione in indebolimento, nubi in aumento sull’Italia

Situazione meteorologica che vede un blando promontorio in quota sul Mediterraneo centrale, mentre la pressione è in progressivo calo da ovest per l’azione si un vortice depressionario sul nord Africa. Atteso un prosieguo di weekend nel complesso stabile e con temperature primaverili sull’Italia con punte attese anche di oltre +25°C su Sardegna e settori tirrenici, ma con cieli diffusamente nuvolosi per nubi medio-alte in risalita da sud.

Vortice in arrivo ad inizio settimana, torna il maltempo su parte del Paese

Vortice depressionario attualmente in azione sul nord dell’Algeria, tenderà gradualmente a risalire verso nord, agendo ad inizio settimana a ridosso della Sardegna e spostandosi successivamente tra il basso Tirreno ed il Canale di Sardegna, dove agirà tra martedì e mercoledì. In tal modo le condizioni meteo peggioreranno sull’Italia con ritorno del maltempo.

Lunedì piogge specie al centro-nord e Sardegna

Bassa pressione in azione sulla Sardegna, determinerà una giornata di lunedì con molte nubi sull’Italia. Precipitazioni che interesseranno in particolare l’Isola, il medio-alto Tirreno ed il nord Italia. I fenomeni risulteranno mediamente di debole intensità, fatta eccezione per il Piemonte, Liguria di levante e Sardegna dove potranno risultare abbondanti con neve sulle Alpi, seppur mediamente dai 1800-2100 metri.

Martedì ancora maltempo al centro-nord, poi anche al sud

Maltempo che tenderà ad accentuarsi martedì al centro-nord e Sardegna con piogge e temporali, localmente anche di moderata-forte intensità. Fenomeni che tenderanno a trasferirsi al sud e Sicilia nella giornata di mercoledì, mentre un graduale miglioramento raggiungerà il nord e parte del centro, seppur con nubi di passaggio.

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