Meteo Italia – Alta pressione in nuovo rinforzo, salvo residua instabilità al sud

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala euro atlantica

Situazione sinottica a scala europea caratterizzata dalla presenza di una vasta depressione, pari a 995 hPa, in azione tra Groenlandia ed Islanda. Vasto campo altopressorio disteso dall’Europa sudoccidentale sino alla Scandinavia, mentre una blanda saccatura è distesa dai Paesi Baltici al Mediterraneo orientale, seguita da masse d’aria più fresche dai quadranti settentrionali. In tale contesto il flusso umido principale transita ondulato risalendo dal vicino Atlantico al Mar di Norvegia per poi ripiegare sul nord della Russia. Sull’Italia la pressione torna ad aumentare, per l’allontanamento dell’ansa depressionaria verso i settori ionici, mentre l’aria fresca si estende anche al sud ponendo fine al caldo intenso dei giorni scorsi.

Rimonta l’alta pressione sull’Italia, salvo residui disturbi al sud

Meteo domenica 25 giugno: aria fresca in estensione su tutta l’Italia ponendo fine al caldo intenso. Giornata odierna che vedrà un nuovo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia, ma con fresche e secche correnti settentrionali transitare su tutto il Paese. Al centro-nord il tempo risulterà mediamente stabile con sole prevalente sin dal mattino. Da segnalare solo addensamenti a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi, ma con basso rischio di fenomeni. Al sud e Sicilia si osserverà una residua instabilità con acquazzoni al mattino tra l’alta Calabria ionica ed i settori tirrenici tra Sicilia e Calabria. Nubi sparse sul resto del sud, salvo ampie schiarite su Sardegna, Campania e sud Sicilia. Nel corso del pomeriggio brevi acquazzoni o temporali sono attesi sul Salento e tra Calabria, Cilento e nord della Sicilia, ma in rapido riassorbimento serale. Calo termico anche al sud con massime comprese tra i +29°C ed i +31°C, salvo picchi di +32/+33°C tra alessandrino, pavese e piacentino; valori più contenuti sui settori adriatici e nord Sicilia con massime difficilmente superiori ai +26/+27°C.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso sabato 24 giugno dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Campania orientale e meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria, Basilicata tirrenica e Campania meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione su Calabria e Sicilia; massime in locale sensibile aumento nelle zone interne del Centro. Venti: localmente forti nord-occidentali su settori adriatici centro-meridionali e Sicilia meridionale, settentrionali sui settori ionici della Calabria. Tutti in attenuazione serale. Mari: localmente molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

CONTINUA A LEGGERE

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata odierna, domenica 25 giugno 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.