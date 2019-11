METEO ITALIA – ALTALENA TERMICA sul nostro Paese, nel mirino delle PERTURBAZIONI ATLANTICHE e frequente MALTEMPO, i dettagli

Maltempo oggi al centro-nord, raffiche fino ad oltre 100km/h

La giornata odierna è stata caratterizzata dal maltempo anche intenso sulle regioni centro-settentrionali a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica, in affondo sul nostro Paese. Ciò ha apportato piogge e temporali forti su tutte le aree del centro-nord dove a spiccare tuttavia non sono tanto gli accumuli di pioggia al suolo giornalieri, quanto la velocità dei venti. Essi infatti localmente hanno raggiunto raffiche di oltre 100km/h.

Il sud rimane prevalentemente all’asciutto

Le regioni meridionali rimangono, com’è consuetudine in queste dinamiche perturbate, almeno inizialmente al riparo di queste correnti instabili. Infatti, malgrado i cieli siano risultati in giornata comunque anche molto nuvolosi, il tempo è rimasto prevalentemente asciutto con assenza di precipitazioni, eccezion fatta per la Campania e il Molise dove le piogge sono invece cadute anche in maniera intensa. Tuttavia, abbiamo specificato prima “almeno inizialmente” poiché queste condizioni potrebbero cambiare molto presto a partire dalla giornata di domani mercoledì 6 novembre.

Prossimi giorni caratterizzati dall’instabilità frequente con altalena termica

Grazie all’abbassamento del flusso atlantico sul vecchio continente le saccature trovano terreno fertile per affondare in sede mediterranea e apportare condizioni di maltempo anche sul nostro Paese. I prossimi giorni saranno dunque caratterizzati da una frequente e spiccata instabilità sull’Italia con accumuli totali oltre i 300 millimetri al nord-est con altalena termica. Per altalena termica si intende che tra una (breve) pausa di maltempo e l’altra i valori di temperatura potrebbero anche tornare momentaneamente a risalire, per poi calare nuovamente con l’arrivo della successiva ondata di instabilità.