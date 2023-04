Meteo – Italia ancora in balìa di piogge e temporali, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Serata di maltempo ancora sull’Italia

Dopo una giornata in cui piogge e temporali sparsi l’hanno fatta da padrone su più settori della nostra Penisola, anche la serata sembra promettere qualche nota di maltempo, sebbene le condizioni meteo per la verità siano previste in miglioramento quantomeno al centro-nord, con rovesci residui e isolati plausibili solo in Abruzzo. Piogge e occasionali temporali si azioneranno su alcune aree del sud (scopri quali), con temperature che in ogni caso non subiranno grossi scossoni rispetto a quanto registrato nei passati giorni, se non localmente.

Domani ancora maltempo

Nella giornata di domani domenica 9 aprile, nonché festività di Pasqua, le condizioni meteo sul nostro Paese risulteranno mediamente instabili sulle regioni centro-meridionali, soprattutto nel pomeriggio, quando piogge e temporali esploderanno nei settori interni sconfinando occasionalmente anche fin sulla costa. In serata atteso miglioramento con cessazione generale dei fenomeni o al più qualche rovescio residuo (e isolato) sulla Puglia centro-meridionale e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si manterrà più stabile al nord con parziali schiarite.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, Calabria, Basilicata sud-occidentale, settori meridionali e settentrionali della Puglia e versanti orientali di Molise ed Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini del Triveneto, Umbria, Marche, Lazio centro-meridionale, restanti zone di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, e su Campania e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su settori meridionali di Lazio e Campania e restanti zone di Basilicata e Puglia. Nevicate: mediamente al di sopra dei 900-1200m su Triveneto e regioni centrali della penisola, al di sopra dei 1200-1400m su quelle meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna. Venti: tendenti dalla serata a localmente forti settentrionali sulla Sicilia. Mari: tendente a molto mosso dal pomeriggio lo Stretto di Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 9 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

