Meteo – Piogge e possibili temporali interesseranno ancora l’Italia nelle prossime ore: ecco dove

Maltempo imperversa al centro e in parte del sud

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di natura nordatlantica sta mettendo a ferro e fuoco il Mediterraneo centrale, già negli scorsi giorni interessato dall’affondo di correnti artiche che hanno portato la neve ad imbiancare quote piuttosto basse per il periodo. Ed è così già in realtà dalla serata di ieri il maltempo è tornato ad azionarsi sul nostro Paese attraverso lo sviluppo di piogge e di temporali, in particolare su parte del nord e sul medio Tirreno questa notte.

Maltempo sui settori centrali e nordorientali

Fino a questo momento le condizioni meteo sono apparse perturbate sulle regioni centrali e su quelle nordorientali, con la quota neve che si è attestata su valori di montagna e temperature che non subiscono variazioni rilevanti rispetto a quanto registrato nei giorni scorsi. Piogge e temporali sparsi hanno imperversato su queste macroaree del Paese, con il fronte instabile che nelle prossime ore si sposterà verso meridione, determinando un miglioramento sui settori centro-settentrionali, come vedremo nel presente editoriale.

Migliora con schiarite al centro-nord nelle prossime ore, peggiora al sud

Nel corso delle prossime ore il fronte instabile si sposterà verso meridione, provocando un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali dove avanzerà persino qualche timida schiarita, stando anche a ciò che prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e possibili temporali continueranno comunque ad imperversare su alcune regioni del sud Italia peninsulare, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Campania, Molise e Puglia centro-settentrionali con rovesci sparsi

Nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna nel mirino del maltempo ci finiranno soprattutto le aree costiere e l’immediato entroterra di Molise, Campania e Puglia centro-settentrionali, con piogge e occasionali temporali sparsi e qualche rovescio che potrà ancora interessare l’Abruzzo. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto a quanto registrato nelle precedenti 24 ore.

