Meteo Italia – ancora maltempo dal weekend e nuova irruzione fredda con l’inizio di aprile, ecco la tendenza

Situazione sinottica ed evoluzione, risveglio freddo in Italia ma tempo in miglioramento

Una vasta saccatura depressionaria si muove tra Europa orientale e Balcani mentre un promontorio anticiclonico rimonta tra Penisole Iberica e Mediterraneo occidentale. Risveglio freddo questa mattina in Italia ma con condizioni meteo che virano verso un netto miglioramento. Residue precipitazioni interessano al momento Abruzzo, Molise e Calabria ma nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi prevarranno su tutta l’Italia.

Anticiclone sul Mediterraneo nei prossimi giorni con tempo più stabile per la fine di marzo

Campo di alta pressione in espansione dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni meteo in netto miglioramento dunque in Italia con apice dell’anticiclone nella seconda parte della settimana, correnti umide potrebbero comunque lambire le regioni settentrionali portando nuvolosità in transito e piogge sparse specie sulle Alpi. Temperature in aumento con valori fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie.

Peggioramento meteo in vista del primo weekend di aprile, nuovo calo termico

Prima parte di aprile piuttosto movimentata sotto il profilo meteo stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS. Nel primo weekend di aprile l’interazione tra una depressione atlantica e aria più fredda in discesa dall’artico potrebbe portare non solo condizioni meteo instabili o perturbate in Italia ma anche un sensibile calo termico con ritorno della neve su Alpi e Appennino. Anche la settimana Santa è a rischio freddo tardivo con correnti fredde persistenti sul Mediterraneo.

Settimana Santa con tempo instabile e clima freddo, ecco la tendenza dei principali modelli

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che secondo il modello GFS potrebbe vedere un anticiclone disteso tra Atlantico e Scandinavia mentre aria fredda artica scenderebbe verso il Mediterraneo passando sull’Europa centro-orientale. In questo caso la settimana che precede la Pasqua potrebbe vedere condizioni meteo instabili ma anche clima piuttosto freddo per il periodo. Un po’ diverso il modello europeo che mostrano un’evoluzione meteo meno fredda ma comunque instabile.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube