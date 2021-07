METEO – ITALIA ancora nella morsa del MALTEMPO, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo in spostamento sui quadranti orientali

Dopo un pomeriggio di maltempo molto intenso e diffuse sulle regioni nordoccidentali, con piogge, temporali, grandinate e nubifragi che hanno letteralmente travolto Piemonte e Lombardia, con danni più ingenti proprio nel bergamasco, in serata il fronte perturbato si sta spostando verso est, andando a colpire i settori nordorientali. Qui piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio si azioneranno fino a fine serata, con temperature in calo al passaggio dei fenomeni.

Domani giornata più stabile

Il cavetto perturbato di natura atlantica che quest’oggi ha innescato fenomeni violenti sulle aree più settentrionali della nostra Penisola si sposterà nella giornata di domani verso est; tuttavia un flusso di correnti atlantiche rimane in azione appena oltralpe e non è escluso che nella giornata di domani venerdì 9 luglio possa portare piogge e temporali. Questi potranno interessare soprattutto il nordest, ma non è possibile escludere qualche fenomeno anche lungo la catena alpina e subalpina soprattutto lombarda. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, sui settori alpini e prealpini del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo al Nord, su Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Massime in sensibile calo sulle regioni adriatiche e in sensibile aumento su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia; valori massimi localmente elevati su zone interne e pianeggianti di Puglia, Basilicata e Sicilia. Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna settentrionale. Mari: localmente molto mossi il Tirreno occidentale, il Mare ed il Canale di Sardegna, tutti con modo ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.