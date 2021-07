METEO – Violentissima GRANDINATA e TEMPESTA di VENTO sferza il bergamasco; DANNI ingenti, i dettagli

Tempo stabile e clima pienamente estivo ma non sempre soleggiato al centro-sud

Sulle regioni centro-meridionali nella giornata odierna sono piuttosto evidenti dalle immagini satellitari condizioni meteo di generica stabilità con clima pienamente estivo. Questo grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di origine africana che tuttavia non ha impedito la risalita di nuvolosità foriera di sabbia, che soprattutto sul medio Tirreno ha comunque portato qualche breve e localizzato rovescio.

Il maltempo travolge invece il nord

Diversa, totalmente diversa, è invece la situazione che troviamo sulle aree più settentrionali della nostra Penisola. Un cavetto perturbato in transito sui Paesi europei centrali sta infatti provocando disturbi di maltempo anche molto intensi sulle zone più a nord d’Italia. Nel pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta in Piemonte e i danni sono ancora da valutare. Ma non solo, l’instabilità ha provocato una serie di altri problemi, come vedremo nel presente editoriale, e nelle prossime ore arriveranno altri violenti temporali.

Grandine e temporali sferzano la Lombardia e il bergamasco

I violenti sistemi temporaleschi generatesi nel corso di questo pomeriggio un po’ su tutte le aree più settentrionali della nostra Penisola, sono stati spesso forieri di grandine: segnalazioni simili sono impazzate soprattutto in Lombardia e nel milanese, ma non hanno risparmiato anche il bergamasco dove i danni sono stati davvero ingenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. Tutto ciò segue una tromba d’aria abbattutasi nel cuneese.

