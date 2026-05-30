Meteo – Italia ancora ostaggio dei temporali pomeridiani con possibili grandinate: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata di stabilità e bel tempo in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano condizioni meteo in miglioramento in Italia dopo i temporali pomeridiani generatisi questo pomeriggio sul settore alpino e sulle aree interne delle Isole Maggiori, dove si sono azionate anche occasionali grandinate. Tale fenomenologia incorrerà in un esaurimento pressoché totale in serata, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Maltempo pomeridiano in arrivo anche per domani

La pausa dal maltempo sarà tuttavia breve sulla nostra Penisola, in quanto nel pomeriggio di domani domenica 31 maggio si assisterà ad un nuovo peggioramento, con la formazione e lo sviluppo di temporali e possibili grandinate occasionalmente anche intensi sul settore alpino, sulle zone interne della Sardegna e, in maniera più isolata, sull’Appennino centrale. Mentre su questi ultimi due settori il tempo migliorerà entro sera, l’instabilità continuerà ad attivarsi sulle pianure del nordest, nel mirino di possibili sconfinamenti già dal pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini e sul Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Lombardia nord-orientale, Trentino-Alto Adige e settori montuosi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; locali rovesci o brevi temporali, ad evoluzione diurna, su zone interne e montuose dell’Abruzzo e sulle zone interne della Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne di Sicilia e Sardegna; valori massimi localmente elevati sulla Pianura Padana e sulla Puglia settentrionale. Venti: tendenti a localmente forti sulla Sardegna settentrionale; localmente forti da sud-ovest nel pomeriggio sull’Appennino settentrionale. Mari: tendenti a molto mossi i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 31 maggio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali.

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