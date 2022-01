METEO – ITALIA ancora OSTAGGIO del MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale e ionica settentrionale. Nevicate: nel pomeriggio al di sopra dei 400-600 m, sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro e sui settori adriatici settentrionali, fino a marcata sulle aree appenniniche del Centro, con possibili gelate al Centro-Nord. Venti: forti nord-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulla Sardegna; tendenti a localmente forti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali, con locali raffiche di burrasca nel pomeriggio su Sicilia e Calabria. Mari: da agitati a molto agitati Mare e Canale di Sardegna; tendenti a molto mossi il Mar Ligure ed i restanti bacini centro-meridionali, fino ad agitato lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

La perturbazione di cui sopra tenderà ad allontanarsi nella giornata di domani sabato 8 gennaio. Nonostante questo tuttavia residuo maltempo interesserà ancora alcune delle aree meridionali, come quelle joniche della Calabria e della Puglia e quelle tirreniche della Sicilia. I rovesci mediamente appariranno moderati e difficilmente verranno accompagnati da attività elettrica. Il tempo rimarrà invece relativamente più stabile e asciutto al centro-nord, con clima invernale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 8 gennaio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico