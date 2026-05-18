Meteo Italia – ancora qualche temporale pomeridiano ma si va verso un’espansione dell’alta pressione

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia, cavetto d’onda sul Mediterraneo

La terza settimana di maggio inizia con una saccatura depressionaria che si muove sull’Europa centro-occidentale e un cavetto d’onda che raggiunge anche il Mediterraneo. Condizioni meteo stabili nella mattinata odierna salvo locali fenomeni su Alpi occidentali, Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord e sulle zone interne del Centro. Migliora poi dalla serata.

Piccola goccia fredda verso il Sud e residua instabilità sulla Penisola

Nella giornata di Martedì ecco l’isolamento di una piccola goccia fredda in quota la quale si sposterà rapidamente verso le regioni del Sud Italia. Instabilità che tra mattina e pomeriggio interesserà la nostra Penisola con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Nel frattempo graduale rimonta dell’alta pressione da ovest.

Da metà settimana robusto anticiclone sull’Europa centro-occidentale

Promontorio anticiclonico con massimi al suolo intorno a 1025 hPa confermato dai principali modelli da metà settimana sui settori centro-occidentali dell’Europa. Questo porterà condizioni meteo sempre più stabilità sull’Italia, che però resterà più sul bordo e dunque con possibilità di instabilità pomeridiana attiva sui rilievi specie del Centro-Sud. Temperature in graduale rialzo con valori poco sopra media al Nord e in media altrove.

Tendenza meteo: Italia sul bordo dell’alta pressione almeno fino al weekend

Nella seconda parte della prossima settimana, e fino al weekend, alta pressione in ulteriore slancio verso nord-est con massimi fino a 1030 hPa tra Europa centrale e Mar Baltico. In un simile contesto ecco che il Mediterraneo centrale potrebbe restare esposto a correnti più fresche e instabili dai quadranti orientali con acquazzoni e temporali che non abbandoneranno tanto facilmente la nostra Penisola.

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