Meteo – La Primavera tenta il colpo la prossima settimana, ma occhio ancora a qualche temporale: ecco dove

Stabilità e bel tempo in tutta Italia

Condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo avvolgono in queste ore la nostra Penisola, questo pomeriggio ancora alle prese con la formazione e lo sviluppo di isolati rovesci e temporali sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Un ulteriore miglioramento ha investito pertanto lo stivale, dopo quello già apparso nelle prime ore di oggi e che seguiva l’ondata di maltempo anche intenso che ha coinvolto l’Italia nella giornata di ieri.

Assenza di precipitazioni in tutto il territorio nazionale in serata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola resteranno generalmente stabili e asciutte per tutta la serata odierna, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con schiarite quantomeno parziali in avanzamento anche nelle zone coinvolte precedentemente dal maltempo. Le temperature, in questo contesto, risulteranno mediamente in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Inizio di settimana compromesso da rinnovato maltempo

L’inizio della settimana subentrante sarà compromesso dal ritorno del maltempo, a causa del passaggio di un lieve cavo perturbato di origine atlantica i cui primi effetti saranno evidenti già dalla giornata di domani lunedì 18 maggio, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge, rovesci e temporali si azioneranno sull’arco alpino, sull’alto versante tirrenico e, in maniera perlopiù localizzata o sparsa, sulle zone interne del centro-nord, per poi estendersi entro martedì 19 anche su gran parte della dorsale appenninica e quando, peraltro, non è escluso un parziale coinvolgimento delle aree costiere della Calabria tirrenica. Le temperature, in questo contesto, subiranno un graduale aumento dovuto all’ingresso di correnti relativamente più miti di stampo oceanico.

Anticiclone azzorriano in risalita nella seconda parte di settimana

La seconda parte di settimana vedrà invece la netta imposizione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul Mediterraneo occidentale, con l’Italia che si posizionerà lungo il suo bordo orientale. Per quanto, pertanto, le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, qualche isolato temporale potrà ancora generarsi sulle aree più interne e montuose in particolare del meridione. Le temperature, in questo contesto, subiranno comunque un graduale, ma costante aumento su valori che non si discosteranno molto dalla media di riferimento.

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