Meteo domani 18 maggio: nuovo passaggio instabile su parte dell’Italia, con piogge e temporali su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.