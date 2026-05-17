Meteo domani 18 maggio: nuovo passaggio instabile su parte dell’Italia, con piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che si muove tra Atlantico e Isole Britanniche con minimo di pressione al suolo intorno a 985 hPa, con una saccatura in transito sull’Europa centro-occidentale che porta un rapido peggioramento al Nord Italia. Anticiclone delle Azzorre che prova a rimontare dal basso Atlantico verso la Penisola Iberica con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Azzorre. Goccia fredda che si muove tra Turchia e Mar Nero, mentre un robusto anticiclone è presente sulla Russia occidentale.
Previsioni meteo per domani, 18 maggio
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali fenomeni su Alpi e Appennini, neve dai 2000 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi su Alpi e Appennini ed in sconfinamento sulle pianure. Quota neve in lieve rialzo. Dalla serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni su Liguria e Alpi centrali. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 18 maggio
Al Centro: Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di isolati acquazzoni, più asciutto lungo le coste. In serata e nottata tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 18 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche nube sulla Sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne della Sardegna e tra Campania e Molise, poche variazioni altrove. In serata e nottata tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.