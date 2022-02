METEO ITALIA – ancora un fronte FREDDO pronto a sfiorare la PENISOLA, poi anticiclone e TEMPERATURE in rialzo

Principali modelli che concordano per una nuova espansione dell’anticiclone dall’Atlantico verso Europa e Mediterraneo nel corso della prossima settimana. Condizioni meteo stabili in Italia con tanto sole ma anche nebbie e nubi basse specie al Nord. Temperature in nuovo aumento su tutta la Penisola con valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Alta pressione che secondo il modello GFS potrebbe cedere entro il secondo weekend di febbraio lasciando spazio al transito di una saccatura sul Mediterraneo centrale in grado di portare un peggioramento meteo più organizzato.

Vortice polare compatto e indice NAM oltre la soglia di 1.5

Prima metà di febbraio che potrebbe vedere ben pochi scossoni sotto il profilo meteo. In effetti il superamento della soglia dell’indice NAM ci indica che il vortice polare dovrebbe rimanere compatto ancora per molte settimane. Alta pressione che non farà dunque fatica ad estendersi dall’Atlantico verso buona parte del Mediterraneo. Principali modelli che mostrano infatti per la prossima settimana l’arrivo di un nuovo campo di alta pressione sul Mediterraneo il quale porterà condizioni meteo stabili in Italia e anche temperature di qualche grado al di sopra delle medie specie in quota.