METEO – Deboli PIOGGE nel WEEKEND su alcune regioni, nuovo assaggio di PRIMAVERA a seguire. La TENDENZA

Alta pressione in espansione su mediterraneo centrale

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano. Continua l’espansione verso ovest sul Mediterraneo del promontorio anticiclonico che nella giornata odierna andrà ad interessare anche il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili dunque in Italia, con cieli soleggiati per gran parte della giornata da Nord a Sud. Nuvolosità in transito in arrivo in serata soprattutto al Nord-Est e sul medio-alto versante adriatico. Anche la giornata di domani proseguirà con condizioni meteo stabili e nuvolosità in transito. Non sono escluse delle deboli piogge isolate tra Liguria e Alta Toscana.

Blanda saccatura nel weekend con molta nuvolosità in transito ma poche piogge

Nel corso del primo weekend di febbraio il promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo tenderà in ritirata, mentre l’alta pressione si andrà a rafforzare sul vicino Atlantico con valori massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa a nord-est delle Isole Azzorre. Una blanda saccatura, legata alle profonde depressioni che scorrono alle alte latitudini, dovrebbe transitare sul Mediterraneo centrale. Questo dovrebbe portare un lieve peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, specie al Centro-Sud. Sulle regioni centro-meridionali avremo infatti molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Deboli piogge potranno interessare le coste tirreniche di Lazio e Toscana e i settori adriatici, comunque a carattere isolato.

Vortice Polare compatto mette in crisi l’inverno

Questo inverno 2022 è risultato fino ad ora sottotono sulla Penisola Italiana e le tendenze non fanno ben sperare per una svolta della stagione. Infatti, almeno per la prima metà del mese di febbraio non sono previste grosse variazioni nell’evoluzione sinottica. I valori dell’indice NAM al di sopra della soglia ci portano a dedurre un vortice polare molto compatto anche per le prossime settimane. Questo permetterà all’alta pressione di rafforzarsi sul vecchio continente, soprattutto sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Vediamo di seguito le conseguenze per l’Italia.

CONTINUA A LEGGERE​