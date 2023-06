Meteo Italia – Anticiclone in rinforzo: caldo e stabilità diffusi, salvo locali disturbi

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala europea

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un promontorio anticiclonico è disteso dal nord Africa sino al centro Europa, portando un generale aumento della pressione e stabilizzando il tempo. Ai suoi lati agiscono due circolazione depressionarie: una sul vicino Atlantico, responsabile della risalita di masse d’aria calde verso il Mediterraneo occidentale, mentre una seconda distesa tra l’Europa centrale ed il Mediterraneo orientale. In tal modo sull’Italia il campo barico è in deciso aumento da ovest, stabilizzando l’atmosfera e dando il via alla prima ondata di caldo di stagione.

Domenica estiva sull’Italia con caldo e stabilità, salvo disturbi all’estremo Nordovest

Meteo Italia – Domenica di bel tempo diffuso e caldo in aumento. Promontorio in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale favorisce un deciso aumento dei geopotenziali, stabilizzando il tempo anche sull’Italia. Giornata di domenica caratterizzata da condizi0ni meteo mediamente stabili su gran parte del Paese, salvo innocue quanto sottili velature di passaggio. Faranno eccezione la Valle d’Aosta ed il Piemonte occidentale, dove infiltrazioni umide in quota riusciranno a dar vita ad acquazzoni e temporali a partire dalle ore pomeridiane, in successiva estensione alle pianure piemontesi nel corso della sera. Temperature in ulteriore aumento con punte massime attese sino a +31/+33°C su Sardegna ed Emilia orientale.

Lunedì disturbi su Alpi e Piemonte, caldo e bel tempo sul resto d’Italia

Sul bordo occidentale del promontorio anticiclonico infiltrazioni umide in quota riusciranno a transitare sulle regioni di Nordovest. Giornata di lunedì che vedrà infatti il ritorno di acquazzoni e temporali lungo l’Arco Alpino ed occasionalmente sui settori prealpini nel corso del pomeriggio. Instabilità che interesserà anche il Piemonte con acquazzoni al mattino tra vercellese e torinese, ma con tendenza al rischio temporali diffusi dalla sera. Caldo diffuso con massime sino a +30/+32°C, ma con punte sino a +35°C sulla Sardegna. Ondata di caldo che diverrà intensa a metà settimana, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Apice del caldo tra mercoledì e giovedì, attese punte di +40°C in Sardegna

Prima ondata di caldo nord africano con apice atteso attorno a metà della prossima settimana. Da mercoledì 21 giugno le colonnine di mercurio toccheranno i +35°C sui settori interni del medio Tirreno, Basilicata, Puglia settentrionale, Emilia Romagna ed Isole Maggiori, ma con picchi fino a +37/+38°C in Sardegna. Giovedì 22 giugno probabile picco del caldo sull’Italia con valori massimi attesi fino a +35/+36°C sulle zone interne del centro-sud, mentre la soglia dei +40°C potrebbe essere raggiunta sulle due Isole Maggiori. Rimanete aggiornati!

