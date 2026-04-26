Meteo Italia – Alta pressione con bel tempo e temperature primaverili sino ad inizio settimana, poi torna qualche disturbo

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione disteso sull’Europa sud-occidentale con valori alti e livellati attorno ai 1020 hPa anche sull’Italia dove il tempo si mantiene decisamente primaverile, mentre un’ansa depressionaria si attarda sul Mediterraneo orientale. Flusso umido perturbato principale scorre ondulato mediamente oltre il 50°N.

Domenica qualche nube in più sul nord Italia

Weekend che proseguirà stabile e decisamente primaverile sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile con ampio soleggiamento su tutto il Paese, salvo qualche nube bassa addossata alla Liguria. Nel corso del pomeriggio instabilità in accentuazione con acquazzoni o deboli piogge su Alpi occidentali ed Appennino ligure. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attese innocue addensamenti in transito al nord per infiltrazioni umide in quota.

Caldo primaverile con massime anche di oltre +25°C

Weekend atteso con ulteriore aumento delle temperature con valori massimi che diffusamente supereranno i +20°C con punte nella giornata odierna sino a +26/+28°C su Pianura Padana e di +25/+26°C su Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Marche. Avvio di settimana con caldo primaverile che insisterà su tutto il Paese, ma con picchi più elevati ancora sulla Pianura Padana, dove sono attese punte anche di +27/+28°C, così come Puglia, Toscana e Marche dove le colonnine di mercurio toccheranno i +26/+27°C.

Torna qualche disturbo al nord la prossima settimana

Alta pressione che nella prima parte della prossima settimana tenderà a cedere sul centro Europa e nord Italia, favorendo l’intrusione di masse d’aria instabili in quota. Torneranno nubi, acquazzoni e temporali in particolare sui settori a nord del Po tra martedì e mercoledì, così come lungo l’Appennino. Tempo che si manterrà stabile lungo le coste e gran parte del centro-sud ed Isole.

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