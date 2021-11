METEO ITALIA – Aria ARTICA in ingresso con MALTEMPO e quota NEVE in calo, a seguire altri impulsi freddi

Le previsioni meteo per oggi vedranno condizioni d’instabilità lungo i settori tirrenici e le sue Isole Maggiori, con nevicate inizialmente attorno ai 900-1300 metri sulle regioni centrali, fino ai 1300-1500 metri di quelle meridionali. Residui fenomeni transiteranno ancora sul Nordest, nevosi fino ai 300-600 metri. Nubi sparse sul resto del Paese, ma con basso rischio di fenomeni. Tra la sera e la notte si assisterà ad un ulteriore calo della quota neve, attesa a partire dai 500-800 metri sulle regioni centrali ed attorno ai 1100-1300 metri su quelle meridionali, migliora al nord. Fiocchi attesi attorno ai 700-900 metri anche sulla Sardegna. Temperature in diffuso calo, specie nei valori massimi, venti in rinforzo fino a divenire tesi da Libeccio.

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica “vede” un anticiclone delle Azzorre defilato in pieno oceano Atlantico, dove posiziona i suoi massimi barici pari a 1037 hPa, esteso fino a ridosso dell’Islanda. Di conseguenza, una vasta saccatura artica si distende dal comparto Scandinavo sin verso l’Algeria, interessando anche l’Italia con freddo e quota neve in calo nelle prossime ore. A seguire nuovi impulsi freddi potrebbero raggiungere il Mediterraneo centrale, favorendo un periodo dal sapore invernale su gran parte del Paese.

Inverno avanti tutta, previsti altri impulsi freddi nei prossimi giorni

Inverno al via con il mese di dicembre, ma già in grande forma con nuovi impulsi freddi in arrivo nei prossimi giorni. Lunedì avremo meteo incerto al centro-sud con quota neve in ulteriore calo; il passaggio lungo il medio-basso Tirreno di un centro di bassa pressione, accompagnato da masse d’aria fredde dal nord Europa, favorirà infatti una giornata instabile al centro-sud, con acquazzoni e temporali irregolari. La neve potrà scendere fino a quote collinari tra l’Abruzzo, l’Umbria e l’alto Lazio nonché sulla Sardegna. Neve attesa anche lungo l’Appennino meridionale. Martedì si assisterà ad un momentaneo miglioramento del tempo, ma con l’avvio di dicembre potrebbe giungere un secondo impulso artico ed un terzo tra il 5 ed il 7 dicembre. La neve potrebbe nei prossimi giorni spingersi a bassissima quota su parte del centro-nord! Rimanete aggiornati!