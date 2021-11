PREVISIONI METEO domani 28 novembre: giornata di maltempo in ITALIA con piogge, temporali e NEVE

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che dalle Isole Azzorre si estende verso nord fino a lambire l’Islanda, massimi al suolo intorno a 1035 hPa nei pressi delle omonime Isole. Lobo del vortice polare che si muove verso la Scandinavia con una massa di aria artica al seguito. Aria fredda che scende anche verso l’Europa centro-occidentale con un profondo vortice depressionario con valori al suolo intorno a 995 hPa. Maltempo di stampo invernale che raggiunge l’Italia con piogge, temporali e neve.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità su tutti i settori con precipitazioni sparse su Liguria e Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est, variabilità asciutta al Nord-Ovest. In serata fenomeni residui sul Triveneto, nuvolosità irregolare altrove. Neve fino a quote molto basse sia sulle Alpi che sull’Appennino. Temperature minime e massime in deciso calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 novembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi sulle regioni tirreniche, più asciutto lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio molte nuvole in transito con precipitazioni su Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni soprattutto sulle regioni Tirreniche. Neve in calo fino a quote collinari. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.