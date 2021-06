METEO ITALIA: arriva il CALDO intenso, ma vediamo quanto potrebbe durare

Tanto sole e locali temporali nelle prossime ore, ecco dove

L’alta pressione si estende dal Mediterraneo centrale verso l’Europa orientale valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia ma non mancherà qualche locale disturbo. L’anticiclone non sarà ancora abbastanza forte e dunque spazio nelle prossime ore a qualche temporale di calore. Possibili nel pomeriggio acquazzoni sparsi soprattutto sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore serali.

Caldo in aumento con picco sul finire del weekend

Temperature che in questa seconda parte della settimana si sono portante in media o localmente poco al di sopra su tutta la Penisola. Caldo un po’ afoso ma ancora senza particolari eccessi. Nel prossimo weekend l’anticiclone africano porterà condizioni meteo stabili ma anche aria rovente sull’Italia. Proprio tra Sabato e Domenica le temperature massime potranno superare facilmente i +35 gradi su buona parte della Penisola con punte anche di +40 gradi sulle Isole Maggiori.

Arriva la prima vera ondata di calore della stagione

Caldo africano sull’Italia confermato da tutti i principali modelli odierni, soprattutto per le regioni Centro-Sud. Impennata delle temperature su valori anche di 10/12 gradi al di sopra delle medie. Ad oggi non si escludono massime superiori ai +40 gradi in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valori elevati anche al Centro e in misura minore al Nord dove si potrebbero comunque toccare punte di +36/38 gradi. Picco del caldo proprio tra Domenica e Lunedì in quando la prossima settimana potrebbe vedere una parziale ritirata dell’anticiclone africano con anche il ritorno di condizioni meteo instabili.

CONTINUA A LEGGERE