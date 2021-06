METEO – L’ESTATE si prepara al FORTE CALDO nel WEEKEND. Ecco le TEMPERATURE attese in ITALIA

Condizioni meteo attuali, qualche infiltrazione umida in atto

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Questa giornata è accompagnata dalla presenza di nubi stratificate e qualche addensamento in più sulle regioni del nord-ovest, come si può osservare dall’ultima immagine satellitare. I cieli risultano pienamente sereni su Puglia, Calabria e Isole Maggiori; nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi potranno manifestarsi sull’arco Alpino e localmente sulle pianure di Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Altrove i cieli dovrebbero mantenersi velati. Nonostante le temperature elevate anche nei prossimi giorni potranno manifestarsi temporali sui rilievi, ma vediamo perché.

Ancora qualche rovescio pomeridiano in settimana

Meteo settimana –Qualche rovescio sarà possibile come già detto nelle prossime giornate, con temporali su Alpi, Appennino fin sulla Calabria. Nonostante la presenza dell’alta pressione qualche refolo d’aria più instabile riuscirà a scalfire questa figura barica. Nel weekend la situazione sarà in miglioramento, con una minore incidenza di rovesci pomeridiani e maggiore stabilità ma vediamo perché.

Weekend con elevato disagio bioclimatico, ecco cosa potrebbe accadere

Meteo weekend – Questo fine settimana potrebbe confermarsi come il più caldo del mese di giugno: l’affondo di una saccatura d’aria atlantica sulla penisola Iberica, andrebbe a rinforzare l’avvezione calda dell’anticiclone sub-tropicale proprio sull’Italia. Nel weekend si potranno registrare dunque temperature decisamente elevate per il periodo con una sensazione di disagio bioclimatico decisamente elevata. Come di consueto, si sconsigliano alle categorie più a rischio di stare all’aperto nelle ore centrali della giornata (specialmente anziani e bambini) a causa dei picchi di temperatura che potranno superare i 35°C. Le anomalie termiche risulteranno veramente estreme, come vedremo nell’ultimo paragrafo.

