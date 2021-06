METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Prevalente bel tempo sull’Italia quest’oggi, salvo qualche eccezione già in via di miglioramento

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono apparse quest’oggi prevalentemente stabili grazie all’azione dell’Anticiclone africano in risalita sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, una persistente circolazione depressionaria presente sulla Penisola balcanica, ha provocato anche nella giornata odierna delle isolate eccezioni di maltempo, con temporali pomeridiani sull’arco alpino e subalpino centro-occidentale e immediate adiacenze. Tuttavia già in questi minuti l’instabilità si sta gradualmente attenuando e in serata cesserà completamente.

Domani nuove piogge e temporali

La maggior ingerenza della suddetta circolazione depressionaria balcanica porterà maltempo più esteso nella giornata di domani giovedì 17 giugno, ma comunque circoscritto a specifici settori del Paese: l’instabilità scoppierà sempre nel pomeriggio e riguarderà infatti la dorsale appenninica centro-settentrionale e l’arco alpino e subalpino italiano, con piogge e temporali con annesso calo termico al passaggio dei fenomeni. Tempo che invece altrove risulterà stabile e con temperature in graduale aumento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, su Piemonte, Valle d’Aosta, settori alpini e prealpini della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini del Veneto, entroterra ligure, Appennino emiliano, Toscana orientale, Umbria e settori appenninici di Lazio e Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte occidentale e Valle d’Aosta. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime elevate sulla Pianura Padana e sui versanti occidentali della Sardegna. Venti: tendenti a forti orientali sulla Sardegna meridionale. Mari: tendenti a molto mossi il Canale di Sardegna e localmente il Mar di Sardegna al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

