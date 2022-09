METEO ITALIA – Arriva una lunga fase di MALTEMPO AUTUNNALE con PIOGGE, TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI

Piogge in arrivo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco che una saccatura in discesa dalla Scandinavia ha raggiunto l’Europa occidentale fino alla Penisola Iberica, attivando un flusso di correnti umide e instabili che ora andranno ad interessare l’Italia, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Già in mattinata avremo nuvolosità in transito su tutto il Centro-Nord, con maggiori addensamenti al Nord-Ovest e su quest’ultima area avremo piogge da sparse a diffuse, con fenomeni anche intensi su Liguria e Piemonte Meridionale. Nella seconda parte di giornata maltempo in estensione al resto del Nord e alla Toscana, su quest’ultima con fenomeni anche molto intensi e non si escludono locali nubifragi.

Forte maltempo verso il Centro nella giornata di domani

Nella giornata di domani, ma già a partire dalle ore notturne, mentre al Nord continueremo ad avere piogge sparse, il forte maltempo si sposterà su regioni centrali, Campania, Molise e Sardegna . Su queste regioni avremo piogge da sparse a diffuse, con acquazzoni e temporali. Per quanto riguarda i fenomeni più intensi, questi dovrebbero collocarsi sul versante tirrenico, dove avremo convergenza di venti e sarà quindi molto alto il rischio di locali fenomeni a carattere di nubifragio. Tra notte e il mattino di domenica questi dovrebbero interessare l’area tra la Toscana meridionale ed il Lazio centro-settentrionale, mentre nella seconda parte della giornata i fenomeni più intensi dovrebbe spostarsi tra Lazio meridionale, Campania settentrionale e Molise occidentale. Condizioni meteo che saranno da monitorare perché potenzialmente critiche in particolare tra Lazio e Campania.

Ultima settimana di settembre che si apre con un altro impulso instabile

Se la giornata di Domenica vedrà in intensa fase di maltempo dovuto al flusso umido sud-occidentale, tra Lunedì e Martedì i principali modelli meteo mostrano una circolazione depressionaria colma di aria fredda scivolare verso l’Europa centrale. Transito di un nuovo impulso instabile sul Mediterraneo il quale potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e portare anche un calo delle temperature. Molto incerta l’evoluzione meteo a seguire con possibilità comunque di altre fasi perturbate entro l’inizio di ottobre.

Tendenza meteo: maggiore stabilità con l’anticiclone di inizio ottobre?

Settembre dovrebbe chiudersi con maltempo autunnale e dunque con piogge abbondanti sull’Italia. E’ lecito dunque aspettarsi una tregua proprio nei primi giorni di ottobre quando infatti diversi modelli mostrano la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Ottobre potrebbe dunque iniziare con un’ottobrata? Presto per dirlo, non ci resta che seguire i prossimi aggiornamenti.

