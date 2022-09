METEO – AUTUNNO SALE in CATTEDRA la PROSSIMA SETTIMANA con possibili NUBIFRAGI e NEVE sulle Alpi, i dettagli

Locale instabilità sulle Isole Maggiori in serata

Insistono condizioni di locale maltempo sulle Isole Maggiori nella serata corrente, dopo che piogge e temporali sparsi hanno interessato sia la Sicilia che le aree più orientali della Sardegna tutt’oggi. Condizioni meteo che invece appaiono decisamente migliori altrove, accompagnate peraltro spesso da cieli sereni o poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature si attestano inoltre su valori intorno alla media del periodo o in alcuni casi al di sotto, come spesso accade sul versante adriatico.

Domani ancora maltempo sulle Isole Maggiori, nel weekend peggioramento in arrivo

Nella giornata di domani venerdì 23 settembre condizioni meteo localmente perturbate continueranno ad interessare le Isole Maggiori fino al pomeriggio, con rovesci e possibili temporali a cui seguirà un miglioramento in serata. A partire dalla giornata di sabato 24 invece, nonché dal weekend, un forte peggioramento si farà strada sull’Italia con piogge, temporali e possibili nubifragi (con rischio maggiore in alcune aree del Paese) con crollo delle temperature, aprendo una fase particolarmente instabile.

Inizio settimana con tempo perturbato e clima autunnale

La prossima settimana infatti potrebbe partire, con tutta probabilità, all’insegna della spiccata instabilità sulla nostra Penisola, a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali spesso anche intensi e a possibile locale carattere di nubifragio, specie sui settori più occidentali del Paese stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Clima inoltre che apparirà pienamente autunnale, con temperature in calo.

Neve sulle Alpi

Il peggioramento, che potrebbe accompagnare la nostra Penisola per tutta la prima parte della prossima settimana, sarà quindi accompagnato da un calo sensibile delle temperature, con clima pienamente autunnale. Di conseguenza, la neve tornerà ad imbiancare le vette alpine e in particolare, nella giornata di martedì 27 settembre la quota neve potrebbe scendere localmente anche sotto i 1.700 metri sulle Alpi nordorientali. Settembre ci traghetta dunque neanche troppo lentamente nel pieno della stagione autunnale, con forte maltempo, possibili nubifragi, crollo termico e ritorno della neve in montagna.

