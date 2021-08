METEO SETTEMBRE – L’ESTATE si prepara alla CONCLUSIONE con CALDO in attenuazione nella seconda metà del MESE

Temporali in atto in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Si accende la convezione in italia come è possibile osservare dall’ultima immagine satellitare: si segnalano sporadici rovesci sulle alpi nord-orientali e sull’Appennino centrale tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Al momento sembra quest’ultima la regione più colpita dalle precipitazioni con piogge intense. Sul resto della penisola splende il sole, grazie alla persistenza del campo di alta pressione africana. Nel fine settimana di Ferragosto avremo condizioni meteo ancora pienamente stabili in Italia, ad eccezione di alcune zone dove saranno ancora possibili rovesci e temporali. Ma vediamo quali!

Meteo weekend di Ferragosto

Nel fine settimana il caldo si farà sentire specie sulle regioni del centro-nord Italiano, dove l’anticiclone africano sposterà i suoi massimi: le temperature potrebbero raggiungere i 38-40°C specie su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli. Da non escludersi i valori più elevati specie sulle zone più assolate della Pianura Padana. Calo termico invece al sud, dove le massime si abbasseranno di 4-5°C rispetto a queste giornate “roventi” di metà agosto. Previsti temporali sui settori alpini tra sabato e domenica, particolarmente persistenti sui settori nord-orientali nella giornata di Ferragosto. Per la settimana che volge alla seconda metà di agosto, la situazione sembrerebbe piuttosto delineata dai modelli matematici: l’estate potrebbe volgere ad un forte ridimensionamento infatti!

Rottura dell’estate in arrivo, ecco il possibile scenario

La stagione estiva sembrerebbe volgere ad una conclusione graduale nel corso dei prossimi giorni: per la prossima settimana già da lunedì, potrebbe raggiungerci un cavo d’onda atlantico che potrebbe rappresentare solo l’inizio di una nuova fase perturbata e piovosa. Questa potrebbe accompagnarci per il corso della settimana con temperature in deciso calo e maltempo diffuso specie al centro-nord. Tale tendenza sarebbe in piena corrispondenza con quanto redatto nell’ultima proiezione del consorzio Lamma. Ecco quale, nel prossimo paragrafo!

