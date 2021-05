METEO ITALIA – Assaggio d’ESTATE con TEMPERATURE massime di oltre +25°C, ma il MALTEMPO è in agguato; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla discesa, sull’Europa sudoccidentale, di una saccatura nord atlantica, collegata ad una profonda ciclogenesi, con valori barici al suolo fino a 973 hPa, posizionata ad ovest dell’Irlanda. Un promontorio anticiclonico prefrontale, di conseguenza, tende ad espandersi verso il Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, in tal modo, si manterranno mediamente stabili sull’Italia nella giornata odierna, con clima decisamente mite, ma con il maltempo pronto a colpire il nostro Paese già dalla giornata di domani.

Meteo domenica: mediamente stabile, ma in peggioramento sul Piemonte

Meteo Italia – La giornata odierna si è aperta all’insegna dei cieli sereni su gran parte del Paese. Osservando l’ultimo scatto del satellite, si notano infatti cieli soleggiati su tutta l’Italia, fatta eccezione per una nuvolosità di tipo basso sul Piemonte sudoccidentale. Nel prosieguo di giornata le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente invariate su gran parte d’Italia, con tanto sole e clima mite; nubi in aumento all’estremo nordovest, con le prime deboli piogge in arrivo dalla sera tra la Valle d’Aosta ed il Piemonte occidentale.

Temperature quasi estive, massime localmente di oltre +25°C

Meteo Italia – Non solo bel tempo, ma sarà una giornata ed un inizio della prossima settimana dal sapore quasi estivo. Le temperature massime, infatti, nella giornata odierna sono attese fino a +25°C sulla Pianura Padana e gran parte del centro-sud; punte fino ai +26°C/+28°C sulle due Isole Maggiori. Il picco del richiamo caldo si registrerà nella giornata di domani, quando sono attesi valori massimi fino a +28/+29°C sulla Romagna e la Sardegna, mentre altrove si toccheranno i +26°C/+27°C, fatta eccezione per il nordovest, raggiunto dalle prime piogge. Maltempo in agguato, rischio nubifragi nei prossimi giorni, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

