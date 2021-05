METEO ITALIA: atlantico scatenato, altri passaggi instabili in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI

Caldo e stabilità ancora lontani dall’Italia, ecco perché

Situazione sinottica sul vecchio continente che vede ancora una vasta circolazione depressionaria con una serie di minimi al suolo tra Atlantico e settori centro-settentrionali del continente. Condizioni meteo influenzate anche sul Mediterraneo centrale dove le correnti occidentali portano nuvolosità in transito e piogge sparse. Nei prossimi giorni ci attendiamo anche il transito di una serie di saccature depressionarie con peggioramenti meteo più organizzati.

Piogge e locali temporali nella giornata odierna, vediamo dove

Terza settimana di maggio che si apre ancora con condizioni meteo incerte in Italia dove non mancano nuvole e anche locali piogge. In queste prime ore del giorno troviamo nuvolosità irregolare su tutta la Penisola. Piogge e acquazzoni localmente anche intensi interessano il Triveneto, a tratti anche a carattere di temporale specie sul Friuli. Nel pomeriggio ancora piogge sparse tra Veneto e Friuli mentre sul resto della Penisola non avremo fenomeni di rilievo. Residue piogge anche in serata prima di un temporaneo miglioramento.

Un po’ di anticiclone in vista per il prossimo weekend?

Sembrava che la terza decade di maggio dovesse portare un anticipo d’estate in Italia ma stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli non sarà proprio così. Intanto però il prossimo weekend potrebbe vedere condizioni meteo più stabili e soleggiate, specie al Centro-Sud, grazie alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico. Condizioni meteo instabili invece sulle Alpi e localmente sulle alte pianure con formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani. Prima del weekend però passaggio perturbato in arrivo.

