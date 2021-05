METEO – MALTEMPO INARRESTABILE colpisce ancora una volta l’ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata piogge e rovesci al nordest e parte del centro

Nel corso di questa sera le condizioni meteo risulteranno ancora perturbate, così come è stato per buona parte di questa settimana, sui settori nordorientali del Paese, dove sono attesi fenomeni anche intensi e localmente accompagnati da attività temporalesca. Il maltempo tuttavia interesserà anche parte (e comunque circoscritte) delle aree centrali della nostra Penisola. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto e con clima piuttosto gradevole.

Prime ore ancora maltempo al nordest

Se sulle regioni centrali tuttavia le condizioni meteo tenderanno ad un miglioramento già dalle prime ore di domani lunedì 17 maggio, diverso è il discorso per i settori nordorientali che vedranno piogge e possibili temporali (specie in Friuli Venezia Giulia) ancora per una notte, che si estenderanno comunque fino alla Lombardia nordorientale. Isolati rovesci interesseranno inoltre il Veneto fino alla prima metà del pomeriggio, prima di un generale miglioramento delle condizioni meteo con assenza di fenomeni ovunque entro sera. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, pianura orientale emiliana e settori occidentali della Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori orientali del Friuli Venezia Giulia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile rialzo su nord-ovest, versanti adriatici centro-meridionali e versanti meridionali della Sicilia. Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, con raffiche di burrasca forte sull’Appennino meridionale, inizialmente anche su quello tosco-romagnolo e umbro-marchigiano; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna settentrionale e localmente sulle coste settentrionali della Toscana, sulla Puglia e sui versanti ionici della Calabria; forti di Foehn sui settori alpini occidentali, con raffiche nelle valli e zone pedemontane e pianeggienti adiacenti. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mossi il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno centro-settentrionale; tendente a molto mossi l’Adriatico meridionale e localmente lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.