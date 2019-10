METEO ITALIA – ATTENZIONE, possibile severa ONDATA di MALTEMPO in arrivo: violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI potrebbero impattare il nostro Paese, ecco quando

Ancora instabile domani al sud

Per quanto riguarda la giornata di giovedì 10 ottobre, continua l’instabilità sui settori jonici meridionali, anzi. Con la risalita di una goccia fredda, che in queste ore sta colpendo le coste nordafricane (e che per inizio settimana è stata responsabile del maltempo sulla maggior parte del territorio italiano), l’instabilità risulterà domani più generalizzata sul sud Italia, con l’interessamento anche dei settori jonici della Basilicata e di quelli meridionali della Puglia, finora non interessati dai rovesci. Le temperature in tutte queste zone saranno contenute anche sotto la media del periodo, soprattutto per i valori massimi

Successiva ottobrata, ecco quanto potrebbe durare

Grazie alla veloce traslazione della goccia fredda verso la penisola balcanica, l’Anticiclone delle Azzorre avrà nuovamente campo libero per risalire sul nostro Paese e sul Mediterraneo centro-occidentale in generale, apportando condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi ovunque. Anche le temperature torneranno a salire su valori sopra la media del periodo, con un clima che risulterà più primaverile che autunnale.

Maltempo in arrivo già da lunedì?

L’ottobrata potrebbe terminare già a partire dall’inizio della prossima settimana, precisamente da lunedì 14 ottobre, quando una nuova vasta saccatura di origine nordatlantica tenterà un nuovo affondo in sede francese e sul Mediterraneo occidentale, con il maltempo che in questo modo interesserebbe soprattutto le regioni tirreniche dell’Italia centro-settentrionale. Tuttavia, potrebbe non essere l’unica ondata di maltempo della seconda decade ed anzi, potrebbe essere quella meno intensa tra le due attualmente previste. Procediamo con ordine.