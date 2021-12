METEO – ITALIA attraversata da un FRONTE FREDDO con TEMPORALI e quota NEVE in calo; l’evoluzione

Meteo Italia, la situazione in atto

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica sul nostro Paese è caratterizzata dal passaggio di un fronte freddo sulle regioni centro-meridionali, collegato alla vasta ciclogenesi presente sul centro-Europa, con acquazzoni e temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e zone interne del centro. Un fronte caldo, invece, determina residui fenomeni sull’estremo Nordest, nevosi sul Friuli si verso i 500-600 metri. Forti venti di Libeccio sferzano in particolare le regioni centro-meridionali, con mareggiate lungo le coste tirreniche.

Seconda parte del giorno instabile al centro-sud ed Isole, migliora al nord

La tendenza meteo per le prossime ore vedrà un generale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, con schiarite in graduale estensione verso il Nordest. L’aria fredda in ingresso sull’Italia determinerà un pomeriggio instabile al sud ed Isole, attraversate dal fronte freddo con piogge ancora sparse e temporali sui settori tirrenici. Tempo incerto anche tra Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo con quota neve in progressivo calo fino a scendere al di sotto dei 1000 metri nottetempo. Temperature in nuovo diffuso calo dalla sera con ventilazione in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali.

Domani neve in Appennino fin sotto i 1000 metri

L’aria fredda affluirà nuovamente sull’Italia, portando un calo delle temperature e della quota neve. In particolare, lunedì 6 dicembre la neve interesserà i settori appenninici dai 500-600 metri tra Romagna e Marche, 600-800 metri tra Abruzzo, Molise ed Appennino laziale, fino ai 1000-1200 metri di Sicilia e Calabria. Si tratterà mediamente di fenomeni di debole intensità, quindi con accumuli modesti, fatta eccezione per la Sila, l’Aspromonte, Le Madonie ed i Peloritani dove al di sopra dei 1200 metri potrebbero cadere oltre 10 cm di neve fresca. La prossima settimana sarà ancora incerta, con rischio neve fino in pianura, vediamo nella prossima pagina dove!