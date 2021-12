METEO ITALIA – Nuovo affondo FREDDO con tendenza a NEVE a quote via via più basse, i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica è ancora caratterizzata dalla posizione in pieno Oceano Atlantico dell’Anticiclone delle Azzorre, disteso parzialmente sin verso il Regno Unito. Una nuova saccatura scivola dal nord Europa verso il Mediterraneo centrale, accompagnata da correnti fredde polari marittime. Neve a quote via via più basse, fino a raggiungere le pianure del Nord per la festività dell’Immacolata. Vediamo tutto i dettagli nel prosieguo dell’editoriale.

Meteo instabile al centro-sud, residui fenomeni nel Triveneto

Le previsioni meteorologiche per la giornata odierna saranno caratterizzate da condizioni meteo mediamente stabili sulle regioni di Nordovest e Toscana. Al sud e gran parte del centro le condizioni meteo risulteranno incerte con molte nubi e precipitazioni sparse, persistenti ed abbondanti in particolare tra Campania e Calabria tirrenica. Neve lungo l’Appennino a partire dai 1200-1500 metri, mentre sul Triveneto e Lombardia orientale saranno possibili residue nevicate nel corso del mattino sin verso i 300-500 metri. Nuovo peggioramento tra la sera e la prossima notte sulle centrali tirreniche e Campania, per l’ingresso di un altro impulso instabile dalla Francia.

Avvio di settimana con piogge e temporali al centro-sud, neve in Appennino

L’anticiclone delle Azzorre rimarrà in pieno Oceano Atlantico anche nel corso della prossima settimana, favorendo la discesa di nuovi impulsi instabili sull’Italia. Lunedì di maltempo al sud e medio Adriatico con molte nubi e fenomeni sparsi, nevosi a partire dai 500-700 metri dell’Appennino centrale, fino ai 1000-1200 metri di Sicilia e Calabria. Tempo stabile con maggiori schiarite al nord e Toscana, poi momentaneo miglioramento per martedì su tutto il Paese. Temperature rigide nottetempo sulla Pianura Padana con possibili gelate.