METEO ITALIA – Bollettino di VIGILANZA della PROTEZIONE CIVILE per forti PIOGGE e venti di BURRASCA

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di un vasto fronte nuvoloso accompagnato dalla goccia fredda in quota. Fase di maltempo che sta dettando legge sulle regioni del centro-nord e sta apportando condizioni di forte instabilità sulle regioni Adriatiche. Nello specifico sono in atto precipitazioni su Trentino, sulla laguna Veneta e Romagna; sulle regioni centrali la nuvolosità risulta irregolare con piogge sparse. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi 9 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 9 giugno: AL NORD:Al mattino acquazzoni e temporali su Veneto, Romagna e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, ma con fenomeni più deboli. In serata tempo in miglioramento con ampi spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest, ancora coperto su Trentino, Romagna e Triveneto. AL CENTRO: Al mattino piogge e temporali diffusi, tempo più asciutto sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi tra Marche e Abruzzo; piogge sparse sulle restanti regioni. In serata insistono le precipitazioni sui settori Adriatici; condizioni meteo in graduale miglioramento su Lazio e Toscana. AL SUD: Al mattino nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari, con isolate piogge tra Campania e Salento. Al pomeriggio temporali anche intensi tra Campania, Molise e Puglia, cieli in prevalenza poco nuvolosi altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori. Da domani atteso tempo in miglioramento sulla nostra penisola, con l’ingresso di correnti di tramontana ed a seguire una fase più mite e stabile.

Tra domani ed il weekend nuova fase anticiclonica

Meteo domani – Con domani, la saccatura instabile in quota si sarà spostata sulle regioni meridionali. Al centro-sud infatti, avremo ancora precipitazioni sparse e qualche temporale specie su Calabria, Basilicata e Sicilia. Solo nelle ore serali di domani il tempo è previsto un netto miglioramento; questo grazie ad un promontorio d’alta pressione si farà spazio nei prossimi giorni a partire dalla Penisola Iberica. Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano per il secondo weekend di giugno una rapida espansione dell’alta pressione anche verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno dunque in netto miglioramento in Italia con tanto sole e solamente qualche temporale pomeridiano. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile.

Bollettino di Vigilanza della Protezione Civile

In vista dei fenomeni attesi quest’oggi, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza: “Precipitazioni: – da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti orientali dell’Abruzzo, sul Molise centro-orientale e sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, settori orientali di Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, e su Toscana settentrionale, Marche, Puglia centrale e restanti settori di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Romagna e Marche; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, settori orientali di Alto Adige e Trentino, restanti settori di Emilia-Romagna e Centro-Sud peninsulare, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Venti: forti nord-occidentali sulle due Isole maggiori, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori settentrionali e meridionali della Sardegna e fino a burrasca sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; tendenti a forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su settori adriatici di Veneto ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Toscana e Lazio, dalla sera su Abruzzo e Molise, fino a burrasca forte sulle Marche; forti occidentali sui settori tirrenici della Campania, sulla Basilicata meridionale e sulla Calabria, con raffiche di burrasca su rilievi e settori ionici di quest’ultima; tendenti a forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Liguria; da forti a burrasca settentrionali sull’arco alpino, con raffiche di caduta nelle valli esposte a settentrione e adiacenti zone di pianura.”

