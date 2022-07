METEO ITALIA – CALDO ed AFA senza sosta, attesi ancora picchi di +40°C nei prossimi giorni

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico è caratterizzato dalla presenza di un vasto campo altopressorio alle medio-basse latitudini europee, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. In tal modo il flusso principale transita al di sopra dei 50°N, ma destinato a scendere lievemente di latitudine nel corso dei prossimi giorni. Un’ondulazione del getto è presente sul Regno Unito, dove ritroviamo un’area di bassa pressione pari a 998 hPa sui settori settentrionali. In Italia, quindi, continuerà a fare molto caldo anche nei prossimi giorni con temperature diffusamente al di sopra delle medie del periodo e picchi di +40°C.

Meteo domenica 24 luglio

La giornata odierna vedrà l‘Italia interessata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1017 hPa con condizioni meteo sostanzialmente stabili su tutto il Paese. Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite sui settori di nordovest ed Alpi, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio isolati fenomeni sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime stazionarie con punte di +36/+38°C tra Emilia-Romagna, Lombardia sudorientale e pianure Veneto-Friulane. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con sole prevalente su tutte le regioni, locali addensamenti in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stabili o in lieve calo con picchi di +37/+39°C tra Umbria e provincia orientale viterbese. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi basse addossate alla Calabria tirrenica. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle zone interne della Calabria e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento con picchi di +38/+40°C su Puglia, materano, cosentino e zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Caldo ancora intenso anche nei prossimi giorni, attese ancora punte vicine ai +40°C

L’ondata di caldo non allenta la presa sull’Italia e nel corso della prossima settimana si potranno ancora sfiorare i +40°C. In particolare l’inizio della settimana vedrà valori massimi nuovamente fino a +40°C tra ravennate, ferrarese, mantovano, rodigino e padovano; caldo intenso anche sul resto del Paese con valori massimi diffusamente attorno ai +35°C, più contenuti lungo le coste per via degli elevati tassi d’umidità e dell’effetto mitigatrice del mare, con picchi di +38/+39°C su Umbria, Valle del Tevere, Metaponto, Puglia, cosentino e zone interne delle due Isole Maggiori. Caldo intenso che allenterà la presa sulle regioni settentrionali nel corso della settimana, per il transito di correnti più umide e relativamente fresche oceaniche, mentre il caldo non accennerà a diminuire al centro-sud ed Isole, salvo un momentaneo calo previsto per giovedì 28 luglio.

In settimana possibili due peggioramenti al nord, il centro-sud solo lambiti

Il cambio ci circolazione, più zonale, avvenuto sul centro Europa, indebolirà gradualmente l’alta pressione sul suo bordo settentrionale, favorendo l’intrusione di due impulsi instabili entro al fine di luglio. Un primo passaggio in quota di masse d’aria più fresche si osserverà tra martedì e mercoledì, quando sul nord Italia si registrerà una prima flessione termica, seppur con temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, ma con acquazzoni e temporali che potrebbero coinvolgere gran parte delle regioni. Breve rimonta in quota anticiclonica giovedì, poi atteso nuovo passaggio instabile tra venerdì e sabato con nuovi temporali al nord e zone interne del centro. Le temperature tenderanno a scendere al nord, mentre al centro-sud si registrerà solo una lieve flessione, ma con valori che si manterranno decisamente al di sopra delle medie del periodo.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni