METEO – ITALIA SPACCATA a META’ tra il MALTEMPO da una parte e il CALDO ESTIVO dall’altra, i dettagli

Piogge e temporali nel pomeriggio sull’arco alpino

Come sovente è avvenuto nel corso degli ultimi giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono peggiorate durante il pomeriggio attraverso la formazione di piogge e temporali di natura essenzialmente termoconvettiva. Questi sono a loro volta dovuti all’infiltrazione di correnti umide all’interno del Mediterraneo centrale, con le temperature che appaiono comunque tipiche del periodo tardo primaverile se non a tratti estivo con picchi bel oltre i +30°C tra il materano e le zone interne pugliesi.

Prossime ore miglioramento in arrivo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in deciso miglioramento grazie anche al tramontare del sole che è il principale combustibile per la formazione dei fenomeni convettivi a causa dell’ampliamento del gradiente termico verticale. Il tempo tornerà quindi stabile ovunque o quasi, con isolati rovesci ancora plausibili (scopri dove) in un contesto termico che rimarrà in molti casi oltre la media di riferimento.

Anche domani maltempo da una parte, caldo estivo dall’altra

Le suddette correnti umide in intrusione nel Mediterraneo centrale saranno, nella giornata di domani domenica 15 maggio, nettamente più invadenti, a tal punto che il maltempo potrebbe non rilegarsi solamente lungo l’arco alpino, ma anche estendersi sulle pianure meno adiacenti, soprattutto sulle aree nordoccidentali. Persisterà comunque sulle regioni centro-meridionali l’Anticiclone africano con un ulteriore richiamo di correnti più calde, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Picchi ben oltre i +30°C sulle regioni meridionali

Le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali appariranno ancora una volta generalmente stabili nella giornata di domani domenica 15 maggio, con un ulteriore aumento delle temperature su alcune aree. Le colonnine di mercurio potrebbe infatti raggiungere localmente i +32°C, specie tra il materano e le zone interne della Puglia, ma anche nelle pianure interne delle Isole Maggiori. Picchi fino a +30°C comunque non esclusi persino al nordest. Il tutto mentre le piogge e possibilmente i temporali si azioneranno a nordovest.

