METEO ITALIA – CALDO nei prossimi giorni, ma anche qualche TEMPORALE, ecco dove

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da due vasti campi anticiclonici: il primo, delle Azzorre, disteso sul vicino Atlantico con massimi barici al suolo fino a 1037 hPa, mentre l’anticiclone nord Africano presente sull’Europa centro-meridionale. I due campi anticiclonici sono separati da una goccia fredda presente tra il nord della Penisola Iberica ed il Golfo di Biscaglia. In tal modo sull’Italia le condizioni meteo saranno caratterizzate dalla stabilità con caldo in aumento, ma con qualche disturbo in arrivo nei prossimi giorni.

Meteo Domenica: bel tempo con caldo in aumento sull’Italia

Meteo stabile sull’Italia per il rinforzo dell’anticiclone. Il weekend proseguirà con tempo diffusamente stabile sul nostro Paese, grazie ad un aumento dei geopotenziali. Mattinata condizionata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento a ciclo diurno potrà prendere forma sulle Alpi occidentali, con occasionali quanto brevi acquazzoni. Bello sul resto del Paese. Cieli stellati tra la sera e la prossima notte. Temperature in aumento anche sull’Italia, con valori massimi localmente fino a +35/+37°C tra Piemonte, Emilia, pavese ed alta Toscana.

Caldo per la prossima settimana, attese punte di +40°C al sud

La bolla d’aria calda che abbraccia l’Europa centro-occidentale coinvolgerà più direttamente anche l’Italia nel corso della prossima settimana. L’apice del caldo al centro-nord si registrerà tra lunedì e martedì, quando saranno possibili punte massime fino a +38°C sulla Pianura Padana centro-orientale e Sardegna, mentre di +35/+37°C sulle zone interne del centro. A seguire infiltrazioni in quota di masse d’aria più fresche ed instabili favoriranno un lieve calo termico, ma anche l’arrivo di forti temporali sulle regioni settentrionali con rischio nubifragi e grandinate. Bolla d’aria calda da mercoledì che tenderà a spostarsi sul sud e Sicilia, dove non si escludono picchi di +40°C sulle zone interne dell’Isola, Metaponto e Puglia. Non solo di giorno, ma farà molto caldo anche di notte con temperature che si manterranno al di sopra dei +20°C, ovvero da notti tropicali. Non solo caldo, nei prossimi giorni tornerà anche qualche temporale, vediamo nella prossima pagina le aree coinvolte.

Tornano i temporali al nord nei prossimi giorni

Il cedimento barico alle medie latitudini favorirà l’ingresso di masse d’aria più fresche ed instabili ad iniziare dalla Francia, dove già da oggi sono attesi forti temporali. Il cambio circolatorio si estenderà ad inizio settimana anche al centro Europa, dove potranno verificarsi fenomeni temporaleschi anche violenti dopo il caldo record atteso nelle prossime ore. Le prime avvisaglie instabili interesseranno l’Arco Alpino già tra lunedì e martedì, poi il tempo tenderà a peggiorare nella giornata di mercoledì anche sul resto del nord, quando forti temporali potranno svilupparsi anche sui settori di pianura con associate grandinate, colpi di vento ed un brusco calo termico. Sul resto d’Italia la stabilità potrebbe insistere almeno fino al 24 giugno, poi non è escluso un passaggio instabile anche al centro nel corso del prossimo weekend. Rimanete aggiornati!

