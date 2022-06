METEO ITALIA – CALDO no stop, fine giugno ROVENTE con picchi di +40/+42°C, i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da due vasti campi anticiclonici: il primo, delle Azzorre, disteso in pieno Oceano Atlantico con massimi barici al suolo fino a 1032 hPa, mentre l’anticiclone subtropicale è disteso dal nord Africa sin verso il nord della Russia. I due campi anticiclonici sono separati da una vasta saccatura distesa dal nord Atlantico sin verso la Penisola Iberica, con il centro della ciclogenesi, pari a 988 hPa, posizionato a ridosso dell’Irlanda. In tal modo sull’Italia vedrà un progressivo aumento del campo barico per il sopraggiungere di un’avvezione di masse d’aria molto calde dal nord Africa, responsabili di una nuova intensa ondata di caldo nei prossimi giorni, specie al centro-sud.

Meteo Weekend: tra caldo e qualche disturbo sull’Italia

Le condizioni meteo nel corso del weekend saranno caratterizzate da tempo mediamente stabile sull’Italia. Tanto sole si osserverà in particolare sulle regioni meridionali, Sicilia e Pianura Padana. Infiltrazioni umide in quota piloteranno invece un debole sistema nuvoloso verso le regioni centrali, con qualche goccia di pioggia possibile tra Lazio, Abruzzo e nord della Campania, ma senza accumuli significativi. Instabilità diurna residua potrà ancora rinnovarsi tra le ore pomeridiane e serali a ridosso delle Alpi e Prealpi con occasionali locali celle convettive nel pomeriggio odierno anche sulla pianura emiliana.

Giugno termina rovente, in arrivo una nuova ondata di caldo

Il mese di giugno si appresta verso al sua conclusione con una nuova intensa ondata di caldo all’orizzonte per l’Italia. L’anticiclone nord Africano tenderà nuovamente ad espandersi verso il Mediterraneo centrale, sospinto dalla vivace attività depressionaria tra Penisola Iberica, Regno Unito e Golfo di Biscaglia. Masse d’aria “roventi” verranno in tal modo pilotate nuovamente verso l’Italia, con temperature destinate ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, con picchi localmente sin oltre i +40°C. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli con le aree coinvolte dal caldo più intenso.

Attese punte di +40/+42°C al sud e Sicilia dalla prossima settimana

Le masse d’aria in arrivo nei prossimi giorni saranno decisamente calde con isoterme in libera atmosfera attese alla quota di 850 hPa fin oltre i +25°C al centro-sud. In tal modo le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente portandosi al di sopra delle medie del periodo anche di 8-10°C. Nel corso del weekend i picchi più elevati sono attesi sulle due Isole Maggiori, dove si potranno toccare i 40°C sui settori interni; farà caldo anche su Puglia, Basilicata e zone interne della Campania dove si potranno toccare i +35/+37°C. La giornata di lunedì vedrà le regioni centro-meridionali sotto una bolla d’aria calda, con valori massimi diffusamente al di sopra dei +35°C con punte di +40°C sulla Puglia, zone interne di Sicilia e Sardegna ed occasionalmente anche nella Valle del Tevere. Il picco del caldo al sud e Sicilia è atteso nella giornata di martedì quando potranno registrarsi punte fino a +42°C su Puglia, cosentino, Metaponto e zone interne della Sicilia. Un momentaneo calo termico è atteso al nordovest, Sardegna e medio Tirreno, per il passaggio di un rapido impulso instabile sul nord Italia, poi tornerà il grande caldo per un finale di giugno davvero rovente sull’Italia.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni