METEO – WEEKEND perlopiù STABILE, ma non mancheranno PIOGGE e anche TEMPORALI: i dettagli

Maltempo in azione sulle zone più a nord d’Italia

Assistiamo ad un evidente peggioramento delle condizioni meteo sulle aree più settentrionali del Paese, raggiunte da un fronte perturbato in arrivo dai quadranti occidentali e più precisamente dalla Penisola iberica. Tale peggioramento si manifesta attraverso la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali e occasionali grandinate che pure hanno causato qualche danno. Sul resto del Paese invece persistono stabilità e clima molto caldo grazie agli effetti di un campo di Alta pressione di matrice africana.

Nelle prossime ore verso un miglioramento, ma persisteranno dei rovesci

L’evoluzione meteo prospettata per le prossime ore comunque vedrà le condizioni atmosferiche in graduale miglioramento, con attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni su gran parte delle zone d’Italia. Tuttavia, persisteranno ancora dei rovesci localizzati o al più sparsi su alcune aree del nord (scopri precisamente quali). Rimane invece sempre e comunque stabile sulle regioni centro-meridionali, con temperature che appariranno ancora elevate.

Weekend perlopiù stabile con iniziale calo termico

Un campo di Alta pressione di matrice africana continuerà ad interessare la nostra Penisola nei prossimi giorni e dunque anche nel fine settimana in prevalenza quando tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, non mancheranno disturbi di maltempo che già dalla prossima notte potrebbero interessare la Sardegna, dove non sono esclusi fenomeni anche localmente intensi e accompagnati da attività elettrica. Nella giornata di domani sabato 25 giugno inoltre sarà possibile apprezzare un iniziale debole calo delle temperature in Italia a cui seguirà, tuttavia, un nuovo aumento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domenica più stabile, ma con rovesci all’estremo nordovest, temperature nuovamente in aumento

Nella giornata di domani sabato 25 giugno tra mattina e pomeriggio isolati e deboli rovesci potrebbero interessare le aree tra il basso Lazio e l’alta Campania, ma non sono esclusi fenomeni altrettanto localizzati altrove su Campania e Basilicata. Quella di domenica 26, considerando il maltempo nelle prime ore di sabato sulla Sardegna precedentemente menzionato, sarà una giornata più stabile della precedente, con rovesci e/o temporali che interesseranno in maniera ancora una volta perlopiù localizzata l’estremo nordovest. In tale contesto, le temperature torneranno tuttavia sensibilmente ad aumentare, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

