METEO ITALIA – CALDO senza sosta almeno fino al weekend, possibili anche temporali

Una vasta saccatura depressionaria interessa l’Europa occidentale ed in parte anche l’ Italia dove le correnti umide in quota portando condizioni meteo localmente instabili. Nel pomeriggio odierno temporali in sviluppo soprattutto sul Piemonte con coinvolgimento soprattutto delle Alpi e settori adiacenti. Evoluzione simile anche domani con fenomeni sparsi sulle Alpi e localmente anche Piemonte e Lombardia. Nella seconda parte della settimana la saccatura dovrebbe muoversi verso est portando un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni di Nord-Est. Attenuazione del caldo altrove ma senza fenomeni di rilievo associati per il momento.

Tra fine giugno e inizio luglio nuova accentuazione del caldo?

Ondata di caldo molto intensa quella che ci sta interessando, specie per quanto riguarda il Sud Italia. Questa dovrebbe subire una parziale attenuazione nel corso del weekend ma grosse incognite invece sull’evoluzione meteo per gli ultimi giorni di giugno. Nel corso dei run precedenti diversi modelli hanno infatti ipotizzato anche intense ondate di maltempo. Per il momento sembra che il mese di giugno possa terminare con condizioni meteo per lo più stabili in Italia, almeno al Centro-Sud. Maggiori probabilità invece per il Nord di essere interessato dal transito di correnti umide che porterebbero un bel carico di temporali. Il modello europeo ECMWF è passato da un run di maltempo generalizzato ad uno in cui gli ultimi giorni di giugno vedrebbero un fortissimo aumento delle temperature da Nord a Sud. Anche l’ultimo aggiornamento del modello GFS concorda per una nuova rimonta dell’anticiclone africano tra fine giugno e inizio luglio.