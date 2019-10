METEO ITALIA – CAMBIA TUTTO, con l’ONDATA di MALTEMPO in arrivo torna anche la NEVE, ecco dove

Basta ottobrate, l’Autunno sale in cattedra

Termina così, già da ieri, l’ultima ottobrata dell’anno, con un flusso atlantico perturbato in abbassamento sul nostro Paese. Esso infatti, già appunto dalla giornata di ieri sta interessando alcune delle regioni centro-settentrionali di sponda soprattutto tirrenica, con qualche scroscio anche intenso. Nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un sistema temporalesco semistazionario che ha colpito il pisano apportando accumuli anche oltre i 60 millimetri in breve tempo, causando anche qualche disagio dovuto ad allagamenti.

Torna il maltempo sulla Sicilia tirrenica

Contestualmente, dopo una momentanea tregua dalle precipitazioni, nella giornata di oggi il tempo è tornato a peggiorare sulla Sicilia, in particolare sulla sponda tirrenica dove si sono susseguiti rovesci moderati e a tratti anche intensi. Il settore maggiormente colpite dalle forti piogge sembra però essere il messinese, che mostra accumuli maggiori. Nel resto delle regioni meridionali, malgrado la nuvolosità, il tempo è rimasto e rimarrà prevalentemente asciutto.

Ondata di maltempo in arrivo nel weekend

L’instabilità per la verità poco organizzata ed omogenea di questi giorni, che colpisce un po’ randomicamente varie regioni italiane (soprattutto tirreniche) sarà solo da apripista all’arrivo di una vera e propria perturbazione, questa si nettamente più organizzata, in arrivo per il prossimo fine settimana, quando una saccatura di origine nordatlantica affonderà dapprima in Francia per poi puntare il nostro Paese. Il cuore freddo della perturbazione dovrebbe rimanere in Francia, ma la neve tornerà a cadere a quote decisamente più consone, vediamo dove.