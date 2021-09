METEO ITALIA: cambio di circolazione in vista per l’inizio di ottobre con intensa fase di maltempo

Instabilità pomeridiana nell’ultimo giorno di settembre, ecco dove

Mese di settembre che si chiude con correnti nord-occidentali sull’Italia le quali porteranno nella giornata odierna condizioni meteo localmente instabili. Nel corso del pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi saranno possibili soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud. Fenomeni anche a carattere di temporale su Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria. Tempo via via più asciutto dalla serata salvo locali e deboli piogge su Piemonte e settori alpini. Svolta dell’autunno dopo il weekend?

Meteo weekend: tempo nel complesso stabile salvo locali precipitazioni

Situazione sinottica nel primo weekend di ottobre che vedrà una vasta e profonda struttura depressionaria posizionata sull’Atlantico con valori minimi al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Italia parzialmente protetta dall’anticiclone delle Azzorre anche se le correnti umide in quota porteranno nuvolosità in transito e anche qualche pioggia sparsa soprattutto su Liguria, medio Tirreno e Sicilia. Peggioramento meteo più organizzato a seguire.

Maltempo autunnale in vista nella prima settimana di ottobre

Secondo mese dell’autunno che dovrebbe iniziare con un’intenso peggioramento meteo in Italia con piogge organizzate e diffuse prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Temperature in calo anche di qualche grado al di sotto rispetto alle medie del periodo con possibilità di prime nevicate sulle Alpi fino a quote medio-alte. Modello americano che prosegue poi con l’isolamento di una goccia fredda in quota probabilmente tra Mediterraneo e Balcani nel corso della prossima settimana. Questa potrebbe mantenere condizioni meteo instabili o perturbate per diversi giorni con temperature comunque in media o poco sotto.

