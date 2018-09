Meteo Italia: circolazione instabile verso l’affievolimento, ma persistono fenomeni temporaleschi. L’evoluzione attesa sulla Penisola

Meteo Italia: circolazione instabile verso l’affievolimento, ma persistono fenomeni temporaleschi – La giornata di oggi, venerdì 21 settembre 1018, si presenterà sull’Italia ancora generalmente condizionata dalla presenza di una vasta circolazione instabile in quota che, centrata sul Mar Tirreno, determinerà fenomeni di maltempo diffusi sulle Isole maggiori e a tratti sulle regioni centro-meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Tuttavia, già dal pomeriggio e nella serata odierna la stessa circolazione instabile tenderà man mano ad affievolirsi favorendo una rapida ripresa dei valori pressori sui settori maggiormente esposti al maltempo di questi giorni e a schiarite via via più ampie. Già nella giornata di domani, sabato 22 settembre 2018, pertanto il tempo tornerà ad essere stabile un po’ ovunque salvo al Nord Est dove il transito di un fronte freddo potrà favorire l’innesco di attività temporalesca dapprima sul Triveneto in successiva estensione alla Romagna e alle Marche settentrionali in nottata.