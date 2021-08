METEO ITALIA – Confermato il MALTEMPO di FINE AGOSTO, ESTATE spazzata via da una PERTURBAZIONE

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon mercoledì! Stiamo vivendo da inizio settimana condizioni meteo fortemente perturbate in Italia, con precipitazioni e temporali che si stanno susseguendo sul territorio italico. Nella giornata di ieri non sono mancati i temporali specie sulle regioni del centro (Lazio, Marche, Abruzzo e Molise), ma anche su quelle del sud Italia come la zona del Gargano. Situazione più movimentata quest’oggi con l’arrivo di piogge e temporali più estesi sulle regioni peninsulari meridionali.

Ancora temporali al centro-sud tra oggi e domani

Meteo temporali – Dagli ultimi aggiornamenti si deduce l’arrivo di temporali anche intensi quest’oggi sull’arco alpino, sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo e su quello meridionale tra Irpinia, Basilicata e su gran parte del territorio Pugliese. Localmente coinvolta anche la Sardegna dove non mancheranno locali rovesci sui rilievi. Situazione analoga prevista per domani, con piogge e temporali estesi a tutto il meridione e fenomeni meno consistenti sulle Alpi (più relegati tra Trentino, Veneto e Friuli). Scenario in peggioramento dal fine settimana con l’arrivo di una poderosa depressione dai paesi Balcani.

Vasta depressione in arrivo nel fine settimana

Confermato da più giorni l’arrivo di un centro di bassa pressione che dalla Scandinavia si sposterà raggiungendo i paesi dell’Europa orientale, fino a raggiungere l’Italia. Questo movimento determinerà un peggioramento più marcato sul territorio nazionale ed il possibile arrivo di un fronte perturbato nella giornata di sabato, associato ad un poderoso calo termico e forti precipitazioni. Primi segnali di cedimento inesorabile della stagione estiva, ma come potrebbe esordire l’autunno meteorologico?

CONTINUA A LEGGERE