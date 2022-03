METEO – ITALIA contesa tra il FREDDO ad est e le umide e PIOVOSE correnti atlantiche ad ovest, i dettagli

Italia tra fredde correnti orientali e quelle più umide e miti da ovest

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il vasto campo anticiclonico che ha dominato questo avvio di marzo sull’Europa centro-occidentale, tende a cedere gradualmente tra Penisola Iberica e Regno Unito, favorendo l’ingresso di umide correnti atlantiche. Una cellula altopressoria è invece ancora ben salda tra i Paesi Baltici-Scandinavi e la Russia europea, mantenendo attiva una residua circolazione fredda sull’Europa sud-orientale. In tale contesto sinottico l’Italia si ritrova nella terra di confine tra le due circolazione principali, quindi con residue correnti fredde dai Balcani, ma anche nubi in aumento da ovest con qualche pioggia in arrivo sui settori occidentali del Paese.

Meteo weekend tra nubi e qualche pioggia da ovest

Il calo della pressione sull’Europa occidentale, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria umide sul Mediterraneo centro-occidentale. Il weekend vedrà quindi un aumento della nuvolosità sull’Italia, specie sui settori occidentali, seppur con scarsi fenomeni. Le precipitazioni, infatti, interesseranno in particolare le due Isole Maggiori con rischio nubifragi sulla Sardegna sud-orientale. Qualche fenomeno potrà interessare anche il Piemonte occidentale, con nevicate dai 600-800 metri, mentre ampie schiarite si osserveranno sul medio-basso versante Adriatico, alta Calabria ionica e Friuli Venezia Giulia.

Temperature inferiori alle medie del periodo grazie a residue correnti orientali

L’Italia subirà anche nel corso del weekend i residui effetti della fredda circolazione orientale che ha caratterizzato questo avvio di marzo dal sapore invernale. Masse d’aria artiche riusciranno infatti a mantenere anche nel weekend le temperature al di sotto delle medie del periodo, specie sui settori montuosi. Nubi in aumento da ovest determineranno un aumento nei valori minimi sui settori occidentali, per via di una minore dispersione di calore durante le ore notturne, mantenendo invece i valori massimi diurni più contenuti. Temperature negative sino ai settori di pianura in questo avvio di giornata laddove i cieli risultano sereni, quindi tra le pianure di Veneto e Friuli, Marche, Basilicata ed entroterra Campania; gelate mattutine localmente anche nelle valli tra Umbria e Toscana. Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad un progressivo aumento termico, con le temperature che si porteranno gradualmente su valori più consoni per il periodo primaverile.

CONTINUA A LEGGERE