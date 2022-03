METEO – MALTEMPO anche intenso in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA: ecco dove

Tempo relativamente stabile e asciutto sulla stragrande maggioranza del Paese, ma non mancheranno in serata rovesci localizzati

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo ancora in prevalenza stabili e con tempo asciutto. Tuttavia un aumento della nuvolosità è pressoché evidente anche dalle immagini satellitari sui settori più occidentali del Paese, che qualche localizzata eccezione di maltempo comunque la causano in particolare sulle Alpi piemontesi. Nelle prossime ore un ulteriore lieve peggioramento riguarderà l’Italia con rovesci in ingresso anche in un’altra regione (scopri quale).

Maltempo anche intenso in arrivo per domani

L’avanzamento di una saccatura di origine nordatlantica nella giornata di domani sabato 12 marzo innescherà un centro di bassa pressione tra la Sardegna e le Isole Baleari, che determinerà un peggioramento in alcune zone del Paese: il maltempo infatti, oltre a colpire ancora le Alpi piemontesi, con neve dai 500/600 metri con fenomeni comunque deboli, colpirà anche la Sardegna, risultando localmente anche intenso in particolare sui settori sudorientali. Nella tarda serata inoltre il fronte instabile raggiungerà anche la Sicilia con fenomeni deboli o moderati. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli, generalmente moderati sui settori meridionali e centro-orientali della Sardegna; da isolate a sparse, su Liguria centro-occidentale e settori di pianura del Piemonte occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: a quote superiori a 400-500m, sui settori alpini di Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli, moderati a quote superiori. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo al Nord-Est, marcato su Friuli-Venezia Giulia, con valori bassi al Centro-Nord e localmente al Sud. Venti: forti sud-orientali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, forti orientali sulla Liguria occidentale e localmente sulla Sicilia occidentale e meridionale, in temporanea estensione serale alle coste tirreniche centro-meridionali. Mari: localmente agitati i settori occidentali del Mar Ligure e del Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

