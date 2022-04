METEO – ITALIA divisa in due: MALTEMPO al NORD, TEMPERATURE fino a +25°C al sud

Weekend dai due volti sull’Italia

La situazione meteorologica vedrà il nostro Paese diviso in due nel corso del weekend. In particolare una depressione in transito sulla Francia, pilota un’intensa perturbazione verso il nord Italia con maltempo atteso nelle prossime ore, mentre miti correnti meridionali verranno richiamate sulle regioni centro-meridionali. Vediamo nel prosieguo dell’articolo tutti i dettagli sulle condizioni meteo attese nelle prossime ore sul nostro Paese.

Piogge e forti temporali in arrivo sul nord Italia

Scatta l’allerta meteo della Protezione Civile per un weekend all’insegna del maltempo sul nord Italia. Correnti umide e miti meridionali, richiamate sull’Italia dalla depressione in azione sulla Francia, addossa nubi e precipitazioni in particolare su Liguria e settori a nord del Po. Dalla mezzanotte gli accumuli pluviometrici raggiungono i 30 mm in particolare tra biellese e verbano, mentre nell’entroterra genovese i 20 mm. Nel corso del pomeriggio-sera, con l’approssimarsi del fronte freddo collegato alla ciclogenesi francese, le condizioni meteo subiranno un’ulteriore peggioramento sul nord Italia. Le precipitazioni diverranno infatti più frequenti ed insistenti su Liguria e settori a nord del Po dove i fenomeni potranno risultare anche abbondanti a ridosso dei settori alpini e prealpini con accumuli giornalieri localmente anche superiori ai 100 mm sul Piemonte nord-occidentale ed occasionalmente tra savonese e genovese. Temporali dal pomeriggio-sera ad iniziare da Liguria e Piemonte in trasferimento verso il Triveneto e l’Emilia. Neve abbondante sui settori alpini, specie occidentali, inizialmente a partire dai 1800-2000 metri, in graduale calo sin verso i 1400-1600 metri della sera con locali sconfinamenti più in basso sulle Alpi Lepontine.

Temperature oltre i +20°C al centro-sud, Isole e Romagna

La perturbazione in arrivo sul nord Italia sta richiamando masse d’aria decisamente miti verso il Mediterraneo centrale. Zero termico atteso oltre i 3000 metri sulle regioni meridionali indica quindi la presenza di masse d’aria decisamente calde, con temperature massime al suolo attese al di sopra dei +20°C. I settori sottovento alle correnti di Scirocco e Libeccio vedranno inoltre aumentare ulteriormente le colonnine di mercurio con picchi attesi di +23/+24°C sulle zone interne della Sardegna, foggiano, cosentino, catanese e palermitano. Giornata mite anche sull’Emilia orientale ed entroterra romagnolo, dove si raggiungeranno nel primo pomeriggio i +21/+22°C. Domani ulteriore aumento sull’estremo sud, con punte di +25°C su Puglia, Calabria ionica e Metaponto e fino a +26/+27°C sulla Sicilia orientale. Domani ancora rischio temporali, vediamo nella pagina successiva le aree coinvolte dai fenomeni