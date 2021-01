METEO – ITALIA divisa in due, NEVE a bassa quota al centro-nord, fino a +30°C all’estremo SUD; i dettagli

Italia divisa in due, la situazione

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Giornata odierna contraddistinta dalle due stagioni sull’Italia per via dello “scontro” tra masse d’aria dalle caratteristiche decisamente opposte; correnti fredde di matrice artica stanno infatti gradualmente estendendosi alle regioni centro-settentrionali, mentre calde correnti meridionali risalgono verso il Lazio, terra di confine tra freddo e caldo. Ne esce fuori una giornata, quindi, dal sapore invernale al centro-nord, mentre all’estremo sud si stanno raggiungendo valori termici estivi. Vediamo con maggiori dettagli le condizioni meteo sull’Italia.

Nevica sulla Romagna e parte del centro

Meteo – Al momento la neve sta interessando l’Appennino romagnolo e bolognese, con i fiocchi che hanno raggiunto anche la città di Bologna e gran parte dei settori pedemontani. Fiocchi a partire dai 300-500 metri tra Marche e Toscana centro-settentrionale, mentre la quota neve tende a scendere tra Umbria e Toscana meridionale, attualmente attorno ai 500-700 metri. Nelle prossime ore è atteso un ulteriore calo della quota neve, con fiocchi possibili anche in città come Siena; nottetempo deboli nevicate sono attese fino a 200-400 metri tra Toscana, Umbria e Marche ed ancora fino ai settori pedemontani della Romagna. Neve tra la sera e la notte in nuovo calo anche sull’Abruzzo, attesa fino ai settori collinari entro la mattina di domani.

Caldo al sud, fino a +30°C in Sicilia

Meteo – Mentre al centro-nord il clima è decisamente invernale, correnti miti meridionali stanno interessando il sud Italia e la Sicilia. Il richiamo caldo attivato dalla ciclogenesi presente sulle Baleari, sta facendo sentire i suoi effetti in particolare sull’Isola e sulla Calabria ionica con temperature che hanno superato i +20°C. In particolare è la provincia di Messina a far registrare valori decisamente fuori stagione, con le massime che in queste prime ore del pomeriggio hanno toccato i + 30.2°C a Barcellona Pozzo di Gotto, situata sul versante tirrenico. La causa è da ricercare nelle tese e calde correnti sciroccali, riscaldandosi ulteriormente per la compressione adiabatica una volta in transito sottovento alla catena montuosa dei Nebrodi e Peloritani. Il caldo ha però le ore contate, da domani è atteso un generalo calo delle temperature.